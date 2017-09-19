Парламент Угорщини засудив новий закон України про освіту

Парламент Угорщини одностайно ухвалив узгоджену п’ятьма парламентськими партіями резолюцію, в якій вони засуджують новий закон України про освіту від 5 вересня, передає кореспондент Радіо Свобода.

За визначенням угорських парламентарів, цей закон «серйозно обмежує права на освіту та право користування рідною мовою, гарантовані законами України для угорців Закарпаття».

Серед іншого, в резолюції стверджується, що закон суперечить низці міжнародних угод, підписаних Україною, включно з двостороннім базовим договором про засади добросусідства і співробітництва між Угорщиною та Україною, а також угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Парламент Угорщини у своїй резолюції закликає угорський уряд зробити все можливе, щоб не допустити вступу в дію українського закону про освіту.

Міністр Кабінету міністрів Угорщини Янош Лазар запевнив депутатів, що держава «захистить кожного закарпатського угорця – що б це не означало».

За його словами, Угорщина найрішучіше виступатиме на міжнародних форумах спільно з Болгарією і Румунією проти нового українського закону.

Лазар, серед іншого, нагадав про те, що Угорщина недавно заблокувала вступ до Організації економічної співпраці і розвитку Румунії та Хорватії, давши тим зрозуміти, що коли Київ не буде поступливішим, схожий демарш із якихсь міжнародних питань може очікувати і на Україну.

Тим часом депутат від правоекстремістської партії «Йоббі»к Іштван Савої зауважив на засіданні парламенту, що його партія виступає за те, щоб у світлі цих подій встановити чіткі умови прийняття до ЄС Сербії та України. Він скритикував зовнішньополітичну стратегію владної коаліції, яка, на його думку, «діє тільки тоді, коли вже трапилася біда».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, перебуваючи у Нью-Йорку на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН, заявив теж у вівторок, що його країна вже звернулася зі скаргою на дії України до Ради ООН із прав людини, але він планує також порушити цю тему цього тижня і під час засідання Генасамблеї ООН.

За словами Сійярто, він особисто попросив свого колегу з Австрії, яка зараз головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі, чинити тиск на Україну, щоб не допустити вступу в дію нового освітнього закону.

Саме тому, за словами угорського міністра, він дав доручення всім угорським дипломатам, акредитованим при ООН, у тому числі й при установах ООН у Женеві, за найменшої нагоди блокувати всі важливі дипломатичні ініціативи України.

Петер Сійярто у Нью-Йорку також поінформував про наміри своєї країни всіляко протидіяти дипломатичним крокам України на зустрічах міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи доти, поки мовно-освітнє питання угорської меншини в Україні, за його словами, не буде вирішене.

Тим часом у Москві Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що в перебігу зустрічі голів МЗС Росії й Угорщини Сергія Лаврова і Петера Сійярто у Нью-Йорку обидва, зокрема, «висловили стурбованість» українським законом про освіту, що, за їхніми твердженнями, «обмежує права національних меншин на освіту рідною для них мовою».

А в Державній думі Росії, нижній палаті російського парламенту, цього ж дня повідомили, що на її розгляд надійшов проект заяви Держдуми про «позбавлення громадян права навчатися рідною мовою» в Україні з твердженнями про новий закон України про освіту як про «акт насильницької українізації» чи «фактичну заборону на отримання освіти будь-якою іншою мовою, крім української».

Новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти в державних освітніх закладах – державну українську, – викликав критику не тільки в Угорщині, а й у Румунії, Польщі і Росії. Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин із освітнього процесу.

Верховна Рада України ухвалила закон 5 вересня, раніше у вівторок його підписав голова Верховної Ради України Андрій Парубій і передав на розгляд президентові України Петрові Порошенку, який протягом 15 днів має вирішити, підписувати його чи повертати з зауваженнями чи запереченнями. Раніше представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомляла, що юристи адміністрації президента України аналізують закон про освіту на предмет дотримання Конституції та інших законодавчих актів.

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