Гриневич: Україна готова направити до Ради Європи на експертизу закону про освіту

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляє, що Україна готова направити до Ради Європи на експертизу мовну статтю нещодавно схваленого закону про освіту.

«Ми готові до Ради Європи надати цю статтю закону для експертизи з приводу того, що ця стаття не порушує тих міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна», – заявила вона.

Міністр також висловила сподівання, що президент України Петро Порошенко підпише закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія.

Прем’єр України Володимир Гройсман напередодні доручив керівникам МЗС та Міносвіти зустрітися з послами країн ЄС та роз’яснити їм положення нового закону про освіту, зокрема в частині використання мов національних меншин.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю «Громадському радіо», за новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9-й класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою.