Мовний аспект нового закону «Про освіту» відповідає європейській практиці (огляд преси)

Законом «Про освіту» Україні потрібно нарешті утвердити українську мову не лише як фактор культури чи комунікації, а й як фактор національної безпеки та державотворення, вважають експерти газети «День». Вони переконують, що закон відповідає сьогоднішній європейській практиці, де в більшості країн середня та вища освіта мовою національних меншин здійснюється не за рахунок держави. Але, як зазначає газета, все ж слід було зважити на різні чинники, в тому числі на прогнозовану реакцію країн-сусідів. Докладніше про причини бурхливої реакції на закон з боку сусідів України, і якою має бути відповідь держави, «День» розповідає в публікації «Ми не порушуємо міжнародного права».

Українське суспільство дозріло до реформ і перезріло, стверджує тижневик «Країна». Натомість Верховна Рада готова частково. Їй і хочеться, і колеться. З одного боку, це зближення з Європою, що є для України безальтернативним шляхом. З іншого, інтереси погратися перед виборцями, або захистити власну кишеню. Наприклад, Юлія Тимошенко буксувала освітній закон, щоб попіаритися перед своїм електоратом. Вихолостила цю реформу насамперед у плані державно-приватного партнерства. Тобто приватні гроші в освіту вже не підуть. Вона лежатиме тягарем на бюджеті. Це те, що хочуть почути люди радянського мислення, переконує тижневик.

В цьому ж числі газета «День» нагадує, що торік Україна отримала «червону картку» від секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Міжнародні експерти підготували звіт щодо виконання Україною зобов’язань за підсумками завершення додаткового періоду дії Кіотського протоколу. У ньому Київ отримав негативну оцінку за невчасні та неякісні звіти про використання квот на викиди вуглекислого газу, через що був ризик опинитися в центрі ще одного міжнародного скандалу у зв’язку з невиконанням умов угоди. Нині ж Мінприроди звітує про успіхи у виконанні українських зобов’язань. Хоча екологи акцентують – роботи ще багато. Конкретніше йдеться в матеріалі «Післясмак» Кіотського протоколу».

Експерт тижневика «Країна» переконує, що Крим обов'язково буде український, адже система, яку будують українці, сталіша за російську. Рано чи пізно вона зазнає краху – надто централізована. Зав’язана на перерозподілі ресурсів. Україна ж рухається в бік доданої вартості. Однак, на думку експерта із довготермінових стратегій Євгена Глібовицького, падіння Росії може бути для України страшним. Коли Росію роздиратимуть внутрішні конфлікти, для України це може означати мільйони біженців і проникнення парамілітарних груп.

Рейдерство – вже не рідкість і не виняток, а маркер, що характеризує роботу бізнесу в агарному секторі України. Більше того, воно і саме стало бізнесом, переконує дописувач газети «Голос України». Він стверджує, що в Україні активізувалось тотальне рейдерство, що своєю масштабністю розбалансовує галузь, яка сьогодні має 17 відсотків ВВП, і яка є найбільшим платником податків і експортером продукції на міжнародні ринки. Рейдерство набуло загрозливого для економіки країни характеру. Виведенню рейдерських захоплень на новий рівень сприяли зміни в системі реєстрації юридичних осіб та прав на нерухомість, недосконалість судової влади, неефективна робота правоохоронних органів, корумпованість органів влади і низький рівень правової культури. Про те, що може зупинити це явище, йдеться у статті «Механізм, який потужно вдарить по всій системі рейдерства».