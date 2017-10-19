МОН: Україна й Угорщина домовилися спільно працювати над імплементацією закону про освіту

Україна, угорська громада в Україні й Угорщина спільно домовляться, як імплементувати мовну норму закону «Про освіту», повідомляє українське Міністерство освіти. Домовленості досягли під час зустрічі міністра освіти й науки України Лілії Гриневич, міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Сторони також домовилися почекати рішення Венеціанської комісії щодо цього закону.

«Я радий конструктивному діалогу, що відбувся між нами. Я також хотів би, щоб широкий загал України розумів, що ми хочемо лише показати позицію угорців в Україні. Для Будапешту добрим є те, що добре для угорської громади в Україні. Також хочу підкреслити: ми розуміємо позицію України, що всі громадяни повинні володіти державною мовою», – цитує МОН слова угорського міністра.

Сторони домовилися, що можливі корегування процесу навчання будуть вноситися в нову редакцію закону «Про загальну середню освіту», навчальні плани для відповідних шкіл, а також у нові підручники й методики підготовки вчителів. «Стаття 7 закону є дуже загальною. Спосіб імплементації буде описаний у інших нормативно-правових актах. Імплементація має враховувати специфіку меншин, зокрема тих, що не належать до слов’янських мов», – сказала Лілія Гриневич.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні (зокрема, її критикував голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль) і за кордоном. Угорщина заявляла про свої намагання винести цю норму на розгляд Європейського союзу і блокувати через неї в ЄС усі євроінтеграційні кроки стосовно України.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні.

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість у кількох державах-сусідах України, уже надіслали на розгляд Венеціанської комісії.

За даними МОН, для задоволення освітніх потреб громадян України угорської національності у 2016-2017 навчальному році функціонувало 74 дошкільних навчальних закладів з вихованням угорською мовою у Закарпатській області. Загалом угорською мовою виховувалася 5031 дитина.