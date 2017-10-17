Парубій: питання скасування депутатської недоторканності розглядатимуть 19 жовтня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що народні депутати питання скасування депутатської недоторканності розглядатимуть в четвер, 19 жовтня.

За його словами, перед цим 18 жовтня відповідні законопроекти розглянуть у комітетах.

Під час ранкового засідання Ради Андрій Парубій запропонував розглянути скасування депутатської недоторканності й зміни до виборчого законодавства після медичної реформи.

Нині депутати продовжують розглядати законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг.

Обмеження депутатської недоторканності – одна з вимог акції, яка 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради. Учасники мітингу також вимагають створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчої системи.