Поліція закликає депутатів і активістів не перешкоджати слідчим діям у Музейному провулку

Поліція закликає депутатів і активістів не перешкоджати проведенню слідчих дій у Музейному провулку у центрі Києва.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, зараз за однією з адрес у Музейному провулку тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом крадіжки військового майна з метою встановлення його місця перебування.

«Там низка народних депутатів разом з частиною активістів перешкоджають проведенню цих слідчих дій. Вказані особи поводяться зухвало і чинять фізичний опір працівникам поліції. Поліція попереджає про неприпустимість таких дій...», – йдеться в повідомленні.

У поліції наголошують, що механізм оскарження правомірності дій правоохоронців передбачений законом, а «використання політично підігрітих учасників масових акцій є неприпустимим».

При цьому силовики не уточнюють, яке військове майно викрали, за яких обставин і коли.

Сьогодні кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. За різними даними, учасників акції від двох до чотирьох тисяч.