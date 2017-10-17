Президент Косова звинувачує Белград у зриві домовленостей

Президент Косова Хашим Тачі звинувачує Белград у перешкоджанні суддям і прокурорам, які є етнічними сербами, скласти присягу і приєднатися до судової системи.

У заяві Тачі, оприлюдненій 17 жовтня, мовиться, що його офіс був готовий прийняти присягу у 42 суддів і 14 прокурорів із сербської меншини Косова. «Вони не прийшли, оскільки їм перешкоджала Республіка Сербія», – додав він.

Це є черговий провал зусиль ЄС як посередника щодо імплементованих у лютому 2015 року домовленостей між Белградом і Приштиною щодо реформи судів на півночі Косова, де проживають переважно етнічні серби.

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич висловила жаль щодо рішенням Косова відтермінувати процес.

У 2008 році Приштина в односторонньому порядку проголосила незалежність від решти Сербії. Це визнали 111 держав-членів ООН, зокрема, 23 з 28 країн-членів ЄС. Белград протестує проти цього визнання; в Конституції Сербії Косово і Метохія визначається як автономний край у складі країни. Україна підтримує Сербію у відмові визнавати самопроголошену республіку косовських сепаратистів.