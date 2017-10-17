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17 Жовтень 2017, Київ 19:47
Новини | Події

Парубій закрив засідання Ради, медичну реформу продовжать розглядати завтра

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання українського парламенту.

Народний депутат Єгор Соболєв запропонував продовжити засідання і розглянути законопроекти щодо зняття недоторканності.

Парубій сказав, що не може цього зробити, оскільки це є порушенням регламенту.

Під час вечірнього засідання Ради, на якому зареєструвалися 336 депутатів, розглядали медичну реформу – законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

Як повідомила заступник голови Комітету з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко, до законопроекту надійшло 893 поправок, з яких врахували 413.

Сьогодні депутати розглянули 247 поправок. Під час засідання парламенту поблизу Ради відбувалися протести.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один із таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.

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