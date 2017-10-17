Парубій закрив засідання Ради, медичну реформу продовжать розглядати завтра

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання українського парламенту.

Народний депутат Єгор Соболєв запропонував продовжити засідання і розглянути законопроекти щодо зняття недоторканності.

Парубій сказав, що не може цього зробити, оскільки це є порушенням регламенту.

Під час вечірнього засідання Ради, на якому зареєструвалися 336 депутатів, розглядали медичну реформу – законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

Як повідомила заступник голови Комітету з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко, до законопроекту надійшло 893 поправок, з яких врахували 413.

Сьогодні депутати розглянули 247 поправок. Під час засідання парламенту поблизу Ради відбувалися протести.

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один із таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.

