На Донбасі загинули двоє, поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 жовтня загинули двоє, зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази порушили перемир’я.

«Сили АТО 38 разів відповідали ворогу, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про бойові дії 17 жовтня ще не подавали. Один із сайтів бойовиків повідомляє про різке загострення ситуації на лінії фронту.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.