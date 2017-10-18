Маккейн: треба більше даних про кампанію США в Афганістані перед затвердженням посадовців Пентагону

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн 17 жовтня заявив, що затримає затвердження поданих президентом Дональдом Трампом кандидатур на посади в міністерстві оборони, поки Пентагон не надасть більше інформації про свою нову стратегію війни в Афганістані.

Маккейн сказав журналістам, що його комітет потребує деталей стратегії, щоб він міг забезпечити американські збройні сили в Афганістані відповідною підготовкою та оснащенням.

Маккейн також вказав на недостатню комунікацію з міністром оборони Джеймсом Маттісом та звинуватив адміністрацію Трампа в тому, що Конгрес розглядається нею як менш важлива гілка влади, попри регламентований Конституцією США контроль над витратами.

Президент Трамп виклав свій план щодо Афганістану в серпні, заявивши, що американські війська будуть «боротися за перемогу», анонсував надсилання приблизно 3500 військових США на додачу до контингенту, який уже діє в цій країні. Маккейн сказав, що залишається незрозумілим, наскільки таке незначне збільшення чисельності військ може змінити ситуацію в Афганістан, якщо ця мета не була досягнута десятками тисяч американських сил на початку війни.