На кордоні Пакистану з Афганістаном внаслідок авіаудару загинули командири талібів

Внаслідок авіаудару ймовірно американського безпілотника у прикордонному з Афганістаном племінному регіоні Пакистану загинули щонайменше 11 бойовиків угруповання «Талібан», зокрема і командири талібів, повідомляє влада. Це сталося 17 жовтня.

Голова агентства Куррам, частини Федерально керованих племінних територій Пакистану Басір Хан Вазір заявив агенції Reuters, що авіаудари відбувалися і за день до того, і загалом загинула 31 людина.

Джерела агенції в «Талібані» повідомили, що загинули 24 члени екстремістської мережі «Хаккані», що базується в Пакистані і є союзником афганських союзників.

Агентство Associated Press цитує афганського чиновника, речника уряду провінції Пактія Абдуллаха Асрата, який повідомив, що внаслідок авіаудару 17 жовтня загинули 35 талібів, зокрема командувач пакистанського «Талібану» Абу Бакр.

За даними розвідки, ціллю авіаударів були мережа «Хаккані» і Бакр.

Авіаудар 17 жовтня здійснили після нападу смертників-талібів того ж дня, внаслідок яких в Афганістані загинули щонайменше 74 людини. Напади сталися в південно-східних провінціях Пактія і Газні.