ІМІ: узбецького журналіста Охунжонова звільнили з-під варти

Узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова, якого 25 вересня Солом’янський районний суд міста Києва арештував на 40 діб, звільнили з-під варти. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на адвоката журналіста Олексія Федорова.

За його словами, прокуратура ухвалила рішення звільнити журналіста з-під варти.

«Він вже дома. Його звільнили сьогодні після обіду, вже десь близько 13 години ми його забрали», – сказав адвокат.

Журналіст Нарзулло Охунжонов, який критикував владу Узбекистану, але через погрози виїхав з країни у 2013 році, був затриманий у вересні. 25 вересня суд на час екстрадиційної перевірки заарештував журналіста на сорок днів. Підставою для арешту стало те, що Узбекистан оголосив його у міжнародний розшук.