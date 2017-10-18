Група депутатів прийшла до Адміністрації президента для зустрічі з Порошенком

Група народних депутатів прийшла до Адміністрації президента для зустрічі з Петром Порошенком.

Як повідомив депутат Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook, адміністрація відмовилася прийняти групу депутатів у повному складі: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Юрій Дерев‘янко, Юрій Левченко.

Водночас представник Адміністрації повідомив, що в охорони є дозвіл на пропуск трьох депутатів – Мустафи Найєма, Світлани Заліщук і Сергія Лещенка.

Депутати наполягають на зустрічі Порошенка з усіма присутніми депутатами.

Раніше сьогодні Мустафа Найєм заявив, що він та деякі народні депутати в середу ввечері мають намір піти до президента України Петра Порошенка й дізнатися в нього терміни подання законопроекту про створення Антикорупційного суду до Верховної Ради. Після цього в Адміністрації президента заявили, що Порошенко готовий зустрітися з Найємом віч-на-віч, а «про інших учасників зустрічі не йшлося».

Кілька тисяч людей вранці 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції залишилася біля Верховної Ради. Мітингувальники встановили намети.