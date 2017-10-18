Оліфер про переговори в Мінську: безпекове питання залишається ключовим

Для України безпекове питання залишається ключовим у врегулюванні ситуації на Донбасі, повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Ключовим питанням залишається блок проблем з безпеки, однак їх врегулювання продовжує саботуватися з боку ОРДЛО. Зокрема, незважаючи на домовленості, в районі Станиці Луганській систематично порушується режим припинення вогню – 9, 10, 12 і 15 жовтня 2017 року були обстріли», – написала вона за підсумками засідання Контактної групи в Мінську на своїй сторінці в Facebook.

Оліфер також додала, що для української сторони є принциповим дотримання всього комплексу Мінських угод.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.