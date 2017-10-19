Бойовики минулої доби стріляли понад півсотні разів, постраждали 3 військових ЗСУ – штаб

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби збільшили кількість «вогневих провокацій». Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, усього бойовики здійснили 53 обстріли, в результаті яких двоє українських військових зазнали поранень, ще один військовослужбовець травмувався внаслідок підриву.

За даними штабу, загострення у зоні АТО спостерігалося на донецькому напрямку у вечірні години, коли почастішали випадки використання бойовиками мінометів різних калібрів. Під вогонь, зокрема, потрапили території біля Авдіївки, Луганського, Майорська, Кам’янки, Троїцького, Новотошківського, Новозванівки, Кримського, Попасної, Новоолександрівки, Гнутова і Старогнатівки.

«Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів», – додали у штабі.

Станом на 6:40 ранку 19 жовтня на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.