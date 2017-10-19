Кубів: обговорили з інвесторами будівництво метро від аеропорту «Київ» до Троєщини

Перший віце-прем’єр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє про обговорення з інвесторами будівництва четвертої гілки метрополітену від аеропорту «Київ» (Жуляни) до київського району Троєщина.

«18 кілометрів, 13 станцій, 4-та гілка. Говорив сьогодні про будівництво гілки київського метро з Троєщини до аеропорту «Київ» з китайськими інвесторами. Попередня вартість проекту 2 мільярдидоларів, 85% з них забезпечуватиме китайська сторона (кредит 20 років під 2% річних). 15% проекту фінансуватимуть коштом Київської міської державної адміністрації», – написав він 18 жовтня на своїй сторінці в Facebook.

Кубів запевнив правління міжнародної групи «Pacific Construction», що уряд і КМДА беруть на себе зобов’язання запустити і завершити проект.

«Найближчим часом запрацює робоча група з представників компанії, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ДІФКУ, Київського метрополітену, які складуть текст остаточної угоди. Після підписання ми зможемо розпочати будівництво», – додав він.

Про плани збудувати метро до житлового масиву Троєщина вже заявляють не вперше.