Рада схвалила за основу законопроект про медобслуговування у селах

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні внесений президентом України законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості.

За документ на засіданні 19 жовтня проголосували 258 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту, для залучення кваліфікованих фахівців до роботи в сільській місцевості пропонується встановити систему стимулів, зокрема, забезпечення працівників житлом і службовим транспортом, можливостями для здобуття освіти й підвищення кваліфікації, створенням сприятливих умов праці, у тому числі розвиненою матеріально-технічною базою для медичного обслуговування.

Основними напрямками розвитку охорони здоров’я в сільській місцевості, відповідно до законопроекту, є: максимальне наближення медичного обслуговування до населення, створення умов для проведення в сільській місцевості щорічних виїзних прийомів лікарями-фахівцями; впровадження сучасних технологій медобслуговування в сільській місцевості, у тому числі з використанням засобів телемедицини й портативних телемедичних діагностичних засобів.

Після ухвалення рішення президент Петро Порошенко заявив, що документ уже має фінансовий ресурс. «Державний бюджет України на 2017 рік вже передбачає виділення чотирьох мільярдів гривень на оновлення сільської медицини. Вимагаю, щоб уже в цьому році мешканці сіл відчули реальні зміни на краще», – цитує Порошенка його прес-служба.

19 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий закон щодо медреформи «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Навесні Кабінет міністрів України затвердив пакет законопроектів щодо медичної реформи. 8 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні один із таких урядових законопроектів – про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (6327), який дає початок медичній реформі в Україні. Законопроект, зокрема, визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, а за які доплачуватиме пацієнт.