«Інтеру» призначили позапланову перевірку через передачу з 12-річною мамою

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» через показані там передачі за участю 12-річної дівчинки зі Львівщини, яка стала мамою.

За повідомленням, Нацрада вирішила призначити перевірку на засіданні 19 жовтня, враховуючи звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської і заяву ГО «Детектор медіа».

«Національна рада за результатами моніторингу ефіру телеканалу «Інтер» за 9 і 13 жовтня цього року, власне як і Уповноважений з прав людини, звернула увагу на те, що під час передачі «Стосується кожного» була поширена конфіденційна інформація про дитину і розкриті її персональні дані. Крім того, в ефірі фактично відбувався допит дівчинки, під час якого ведучий намагався з’ясувати в неї, хто є батьком немовляти та що і як із нею відбувалося в інтимних стосунках із тією особою. Така ситуація не могла не завдати повторної травми дитині. Це є прямим порушенням журналістських стандартів й основоположних норм, прописаних у Конвенції ООН про права дитини і Європейській конвенції про права людини», – йдеться в повідомленні.

Нацрада наголошує, що українське законодавство також забороняє використання телерадіоорганізацій для поширення інформації, яка порушує законні права й інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи.

Подібна ситуація, за даними Нацради, вже траплялася у грудні 2015 року з іншим загальнонаціональним телеканалом – «СТБ». Тоді Національна рада визнала порушення чинних норм законодавства і видала розпорядження про зобов’язання привести діяльність мовника у відповідність до вимог чинного законодавства, поставила низку передач «СТБ» на постійний моніторинг. Згодом цьому мовникові винесли попередження за недотримання вимог щодо захисту дітей, а потім на нього наклали штраф у розмірі понад 1,5 мільйона гривень.

У серпні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами позапланових перевірок телеканалу «Інтер» оголосила попередження за порушення вимог законодавства щодо частки передач українського та іноземного виробництва.