У Кремлі заперечують причетність до висунення Ксенії Собчак на президента

У Кремлі заперечує причетність до висунення телеведучої Ксенії Собчак на посаду кандидата у президенти Росії.

«Це не так», – заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Поки що ми навряд чи можна говорити про суперників Володимира Путіна, оскільки він ще не говорив про свій намір балотуватися», – додав він.

18 жовтня Ксенія Собчак офіційно оголосила про плани балотуватися на посаду президента Росії в 2018 році.

Про те, що Ксенія Собчак може висунути свою кандидатуру на посаду президента, стало відомо на початку вересня. За даними ЗМІ, вона балотуватиметься за згодою адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Сама Собчак відкинула домовленості з Кремлем.

Опозиціонер Олексій Навальний, який також має намір брати участь у виборах президента, розкритикував Ксенію Собчак, назвавши її «карикатурним ліберальним кандидатом». Вона у відповідь звинуватила Навального у розколі опозиції, запропонувавши при цьому «об’єднати зусилля».

У Кремлі заявили, що намір Собчак брати участь у виборах «повністю підпадає під положення Конституції». Речник президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі «Дождя» назвав телеведучу «талановитою людиною».