Суд переніс засідання у справі Януковича на 25 жовтня

Оболонський районний суд Києва переніс на 25 жовтня засідання у справі за звинуваченням колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді.

У ході сьогоднішнього засідання суд продовжив досліджувати докази сторони обвинувачення, зокрема, були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими.

Сьогодні державний адвокат Януковича Максим Герасько заявив, що у російському Ростові, куди він їздив минулого тижня, йому не вдалося зустрітися зі своїм підзахисним.

Крім того, адвокат попросив суд оголосити перерву в засіданні, щоб ще раз спробувати зустрітися з Януковичем у Ростові-на-Дону. Суд це клопотання не задовольнив.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.