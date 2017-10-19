У Bellingcat оприлюднили нове фото «Бука», з якого могли збити «Боїнг-777»

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала нову фотографію російської ракетно-зенітної установки «Бук», з якої, імовірно, збили малайзійський «Боїнг-777» над Донбасом.

«Бук» зафільмований у Луганську вранці після збиття. Він має лише 3 ракети, коли до цього перевозив 4», – мовиться у повідомленні Bellingcat у Twitter.

Розслідувачі зазначають, що фотографія була зроблена у день загибелі літака 17 липня 2014 року. Отримали її від міжнародної слідчої групи JIT, яку очолює головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня минулого року Міжнародна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».