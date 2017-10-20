Операція «Захід»: 70 років тому українців масово вивозили до Сибіру.

Коли депутати позбудуться недоторканності?

Як чоловіки можуть боротися проти раку грудей?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал; народні депутати Леонід Ємець (фракція «Народний фронт») і Олег Березюк (фракція «Самопоміч»); керівник благодійного фонду «Здорова нація» Максим Ненадов, завідувач Центру сучасної мамології клініки «Лісод» Андрій Жигулін, PR-менеджер компанії «FitCurves» Юлія Рафальська.