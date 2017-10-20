США відправлять українським військовим 40 медичних «Хаммерів» – Чалий

Посол України в США Валерій Чалий повідомив, що Вашингтон невдовзі відправить на потреби збройних сил України 40 санітарних автомобілів типу «Хаммер» із комплектами медичного оснащення. Як повідомив посол на сторінці у Facebook, така домовленість була досягнута на його зустрічі з керівниками компанії-виробника військових автомобілів «AM General».

«Керівники «AM General» висловили зацікавленість у подальшій дієвій підтримці Збройних сил України, які протидіють російській агресії. Повідомлено про направлення в жовтні цього року 40 медичних «Хаммерів» для потреб ЗСУ, які мають прибути в Україну вже ближчим часом», – повідомив Валерій Чалий.

За його словами, сторони обговорили можливі механізми поглиблення співпраці України з виробником військових позашляховиків, а також домовились продовжувати контакти задля сприяння у вирішенні першочергових потреб українських військових.

Сполучені Штати минулоріч вже відправили в Україну кілька автомобілів типу «Хаммер» для медичної евакуації. Ці автомобілі повністю обладнані технікою та медикаментами, які потрібні при наданні першої медичної допомоги, щоб довезти пораненого живим із першої лінії оборони до госпіталю.

На Донбасі триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.