Депутат Поляков повідомив про зняття з нього звинувачення у вимаганні хабара

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Максим Поляков заявив про зняття з нього звинувачення у вимаганні хабара.

«Сталася велика перемога, з мене повністю знято звинувачення про вимагання хабара. Генеральним прокурором України змінено обвинувачення – виключені ознаки вимагання», – написав Поляков на сторінці у Facebook.

Він також додав, що очікує повного зняття звинувачень, орієнтовно у січні.

«Зробив черговий крок у цьому напрямку. Сьогодні, як і в липні, при першій підозрі я особисто вручив генеральному прокурору заперечення на нову підозру, вказавши на її неконкретність та відсутність доказів», – додав депутат.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили, що з Полякова зняті обвинувачення у вимаганні хабара.

Як повідомив «Українським новинам» заступник керівника САП Володимир Кривенко, «кваліфікуюча ознака – вимагання – знята. Але все інше залишається». Він також додав, що САП найближчим часом передасть в суд справи проти Полякова і депутата Борислава Розенблата щодо отримання хабара.

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Максим Поляков, а також виключений зі фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.

11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт. Водночас суд ухвалив рішення зарахувати внесену Поляковим заставу в розмірі понад 300 тисяч гривень у дохід держави.

Напередодні Солом’янський районний суд Києва почав розгляд питання про продовження запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату, якого 19 жовтня затримали в аеропорту «Київ» (Жуляни) під час спроби вилетіти до Німеччини. Сьогодні суд має продовжити засідання щодо запобіжного заходу для нього.