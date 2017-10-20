Прокуратура: підозрюваний у хабарництві полковник ЗСУ арештований з альтернативою застави

Керівник одного з відділів Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України, підозрюваного у хабарництві, за рішенням суду, арештовано терміном на 60 діб із правом внесення застави в 96 тисяч гривень, повідомляє прокуратура.

Як повідомила 19 жовтня прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, військова прокуратура Дарницького гарнізону вручила затриманому, якого ідентифікують як «полковник У.», повідомлення про підозру в здійсненні кримінального правопорушення за статтею про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними відомства, Дарницький райсуд Києва задовольнив позов військової прокуратури і ухвалив рішення про відсторонення полковника від посади.

18 жовтня в СБУ заявили, що спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі начальника відділу Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України. «Правоохоронці встановили, що начальник одного з відділів Управління планування радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України вимагав три тисячі доларів США за погодження дозволу на проведення природньо-відновлювальних робіт на території військової частини, розташованої у столиці», – йдеться в повідомленні.