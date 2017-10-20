НАБУ «занепокоєне ситуацією» у суді з обрання запобіжного заходу Розенблату

Національне антикорупційне бюро України «занепокоєне ситуацією», що склалася у суді під час обрання запобіжного заходу для підозрюваного у так званій «бурштиновій справі» народного депутата Борислава Розенблата.

Як повідомляє прес-служба бюро, 19 жовтня, після завершення перерви у судовому засіданні, адвокати підозрюваного не з’явилась до зали засідань.

«Але замість того, аби призначити Бориславу Розенблату захисника коштом держави й продовжити розгляд клопотання про покладення на підозрюваного обов’язків, слідчий суддя вирішив перенести засідання на 20 жовтня. Ймовірне, саме таке рішення і входило в плани підозрюваного та його захисників, які вже протягом тижня уникають призначення запобіжного заходу», – йдеться у заяві бюро.

У НАБУ зауважують, що попри те, що підозрюваний до цього часу уникав участі у процесі та намагався залишити країну, суд вирішив перенести засідання.

Судовий розгляд про обрання процесуальних обов’язків підозрюваному Розенблату продовжиться сьогодні, 20 жовтня, о 14:00.

18 жовтня Борислав Розенблат намагався вилетіти до Німеччини, в аеропорту «Київ» (Жуляни) детективи НАБУ вручили йому повістки про необхідність його прибуття до суду для обрання запобіжного заходу.

Борислав Розенблат заявив, що 16 жовтня строк дії обраного йому запобіжного заходу закінчився, а суд не розглянув клопотання про його продовження. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що ініціюватимуть питання про повторне покладення на підозрюваного Борислава Розенблата обов’язків, строк дії яких закінчився (в тому числі носіння електронного засобу контролю).

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.