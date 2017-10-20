НАБУ відкрило провадження через ймовірну підробку документів для видачі паспорта Розенблату

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що за фактом ймовірного підроблення офіційних документів для видачі дипломатичного паспорта народному депутату Бориславу Розенблату відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба бюро, детективи перевірять законність підстав отримання Бориславом Розенблатом дипломатичного паспорта, вилученого детективами 19 жовтня.

За версією слідства, службові особи Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з народним депутатом України Бориславом Розенблатом із метою забезпечення останньому можливості виїзду за кордон, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

«Службові особи Апарату Верховної Ради направили на адресу департаменту консульської служби МЗС лист із проханням видати дипломатичний паспорт Бориславу Розенблату, який нібито мав з 18 по 22 жовтня 2017 року виїхати до Ізраїлю для вивчення можливостей кооперації та співпраці між Україною та ізраїльською Торгово-промисловою палатою, а також Асоціацією виробників Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ зауважують, що на підставі цього листа депутату видали дипломатичний паспорт, а 19 жовтня він використав документ із особистою метою – для виїзду до Німеччини.

Розенблат у свою чергу, лише заявив, що нібито НАБУ ще 6 жовтня отримало відповідь про виготовлений закордонний паспорт.

В Апараті Верховної Ради наразі не коментували цю заяву.

18 жовтня Борислав Розенблат намагався вилетіти до Німеччини, на території аеропорту «Київ» (Жуляни) детективи НАБУ вручили йому повістки про необхідність його прибуття до суду для обрання запобіжного заходу. Сьогодні суд обирає депутату запобіжний захід.

Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». У його діях силовики вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму в 280 тисяч доларів. Розенблата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Борислав Розенблат ці звинувачення відкидає.

У серпні суд продовжив дію запобіжного заходу Розенблату до 17 жовтня. Таким чином суд залишив у силі зобов’язання для народного депутата носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва й Житомира без дозволу слідчого і здати закордонний паспорт.