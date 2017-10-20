Росія передала Сербії шість винищувачів

Росія офіційно передала Сербії шість винищувачів МіГ-29. Церемонія відбулася 20 жовтня з нагоди відзначення річниці звільнення Белграда у часи Другої світової війни.

Захід на території військового аеропорту поблизу Белграда відвідали міністр оборони Росії Сергій Шойгу і президент Сербії Александар Вучич.

Літаки до балканської країни перевозили у розібраному вигляді протягом останніх трьох тижнів. Москва передала винищувачі безкоштовно, але очікується, що вартість їх складання, ремонту й реконструкції становитиме близько 235 мільйонів доларів. Вучич заявив, що Сербія прийме літаки на озброєння до кінця 2017 року. Цьому передуватиме підготовка пілотів.

Сербський парламент 2007 року ухвалив резолюцію про військовий нейтралітет країни, яка забороняє вступати до будь-якої міжнародної військової організації або обʼєднання. При цьому оборонна політика країни допускає співпрацю із закордонними арміями. У зв’язку з цим сербські військові беруть участь у навчаннях як з військами НАТО, так і з Росією.

Вучич відомий прагненням підтримувати добрі стосунки з традиційним союзником Белграда Москвою, яка намагається заблокувати можливий вступ Сербії до НАТО.

Така ситуація, у свою чергу, викликає занепокоєння в країнах Заходу, а також державах-сусідах Сербії, включно з Боснією й Герцеговиною та членом Північноатлантичного альянсу Хорватією.