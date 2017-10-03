Росія подарувала Сербії шість літаків Міг-29. Подарунок – «троянський кінь»?

Після кількамісячних переговорів й підготувань, на белградське військове летовище приземлився російський Ан-124 на борту якого були два розмонтовані літаки-винищувачі четвертого покоління Міг-29. До 6 жовтня таким чином мають перевезти ще чотири літаки. За офіційними заявами двох країн, йдеться про подарунок Росії Військово-повітряним силам (ВПС) Сербії.

Сербський президент Александар Вучич свого часу пояснив, що Белград немає коштів для купівлі нових літаків, та що російський президент Володимир Путін запропонував рішення: сербська сторона заплатить лише за перевезення та ремонт, загалом 185 мільйонів євро. Про це було досягнуто домовленості ще минулого року. Реалізація доставки літаків була ускладнена тим фактом, що сусіди Сербії є членами НАТО. Через це «міги» в Росії розмонтували, а в Белграді мають змонтувати їх разом російські й сербські фахівці.

Начальник Генштабу Сербії: врятовано повітряні сили країни

Вітаючи росіян, котрі привезли подарунок, сербський міністр оборони Александар Вулин заявив, що Сербія вперше після 1987 року матиме нові військові літаки.

Начальник Генштабу Збройних сил Любіша Дікович зазначив, що йдеться про історичну подію, оскільки таким чином сербська військова авіація нарешті «врятована». За його словами, наразі забезпечена оборонна спроможність країни упродовж наступних десяти років.

Урядовці раніше заявляли, що в Сербії після повітряних ударів НАТО 1999 року залишилися лише два справні літаки Міг-29 та ще два, які треба ремонтувати. Через це не було можливості для тренувань і навчань пілотів, тому чимало з них покинули військову в пошуках робочих місць у закордонних компаніях.

Громадяни будуть у змозі побачити тепер вже сербські «міги» 20 жовтня, на День визволення Белграда від нацистів у Другій світовій війні. Міністр Вулин пообіцяв, що вони після монтажу вперше полетять наприкінці грудня. Деякі військові експерти та оглядачі стверджують, що ВПС Сербії отримали «троянського коня», оскільки подаровані літаки не матимуть потрібного обладнання нового покоління.

Сербський парламент 2007 року ухвалив резолюцію про військовий нейтралітет країни, яка забороняє вступити до будь-якої міжнародної військової організації або обʼєднання. Однак, оборонна політика країни допускає співпрацю із закордонними арміями, так що сербські військові беруть участь у навчаннях як із військами НАТО, так і з російськими.

Минулого року сербські збройні сили купили 9 вертольотів із Німеччини й Франції та два із Росії.