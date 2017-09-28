Незалежні ЗМІ Сербії протестували проти тиску влади

У Сербії близько 150 інтернет-видань і неурядових організацій на годину «закрили темною тінню» свої сайти на знак протесту проти погіршення, як вони заявляють, становища вільних засобів інформації в цій країні.

На темному тлі був напис: «От який вигляд має відсутність вільних засобів інформації».

До кампанії «Стоп темряві у ЗМІ, за свободу ЗМІ» долучилися й деякі незалежні друковані видання, розмістивши на своїх шпальтах ці гасла, і ще третє: «Підтримую «Враньске» – на підтримку недавно закритого видання «Враньске новине». Зокрема, щоденник «Данас» вийшов із чорною першою шпальтою.

А на низці телеканалів і радіостанцій про акцію нагадували звуковими і відеороликами протягом дня – про те, що, за словами її організаторів, свобода засобів інформації в Сербії «вмирає» і що «треба зробити все, щоб зберегти її», але також і про те, що «вільні засоби інформації ще існують у Сербії».

Натомість цю акцію бойкотували державні засоби інформації, а також найбільші провідні медіакомпанії Сербії.

Однією з причин акції стало те, що раніше цього місяця в Сербії був вимушено закритий тижневик «Враньске новине», відомий протягом понад 20 років своїми журналістськими розслідуваннями злочинності і корупції. Як повідомив його засновник Вукашин Обрадович, він був змушений піти на такий крок після того, як журналісти видання і члени їхніх родин стали отримувати погрози, а саму газету завалили постійними фінансовими перевірками.

Незалежні сербські журналісти кажуть, що становище засобів інформації у країні значно погіршилося за останні пару років, незважаючи на заявлену мету Сербії вступити до Європейського союзу. Президент Сербії Александар Вучич відкидає звинувачення у придушенні незалежних засобів інформації.