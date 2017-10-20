У Дніпрі при укладанні високовольтної лінії виявили історичні поховання

У Дніпрі при укладанні високовольтної лінії до майбутньої підстанції «Наддніпрянська» розкопали цвинтар XIX століття, де поховані учасники Кримської війни. Інформацію про це підтвердили в Дніпровській міськраді.

За даними мерії, раніше не було інформації про те, що неподалік від Севастопольського парку в Дніпрі існували поховання часів Кримської війни, відтак енергетики отримали дозвіл міської влади на здійснення робіт.

Як поінформував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, віднайдені останки вилучать співробітники КП «Ритуальна служба» і найближчим часом вони будуть перепоховані.

Водночас в компанії «ДПЕК-Дніпрообоенерго», на замовлення якої компанія-підрядник здійснювала прокладання лінії електропередач, повідомили, що звернулися до поліції із заявою про знахідку. Доля останків буде визначена після висновків судмедекспертизи.

«Роботи з укладання даної лінії, а також всі етапи будівництва об’єкта ведуться, згідно з розробленим історико-містобудівним обґрунтуванням, яке отримало позитивний експертний висновок Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей і Міністерства культури України. У ньому, зокрема, говориться, що на місці будівництва немає ніяких об’єктів історико-культурного значення, а також місць масових поховань», – йдеться в повідомленні компанії.

Поки що останки з цвинтаря продовжують лежати просто неба.

Севастопольський парк у Дніпрі був заснований 1955 року на честь 100-річчя оборони Севастополя під час Кримської війни, там поховані солдати, які загинули під час оборони, а також померлі від ран у місцевому шпиталі. На головній алеї встановлений пам’ятник учасникам боїв під Севастополем. У парку також похований відомий український поет і етнограф Іван Манжура (1851-1893), довгий час його могила була занедбана.

На початку жовтня у Дніпрі, на території Новобогородицької фортеці, археологи знайшли одну з найдавніших осель Дніпра, збудовану на початку XVII сторіччя.