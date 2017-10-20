Наступний саміт НАТО запланований на липень у Брюсселі

Наступний саміт НАТО пройде у Брюсселі 11-12 липня 2018 року, повідомив прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після завершення саміту ЄС.

«Будемо раді знову вітати всіх союзників по альянсу», – сказав голова бельгійського уряду 20 жовтня.

Цю інформацію підтвердив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який навів у Twitter ці ж дати без додаткових подробиць.

Традиційно саміти НАТО проводилися раз на два роки, проте починаючи із зустрічі на вищому рівні у липні 2016-го у Варшаві вони стали щорічними.

У 2017 році саміт Північноатлантичного альянсу також проходив у Брюсселі, де лідерів альянсу вперше вітали у новій штаб-квартирі НАТО, вартістю понад мільярд євро. Вона будувалася з 2010 року і повинна була почати працювати з 1 січня 2017 року. Але переїзд керівних структур НАТО в уповільненому режимі триває і навряд чи завершиться до кінця цього року.

Дипломати у Брюсселі зазначають, що під час саміту обговорюватимуться три ключові для НАТО теми: посилення військової присутності у Східній Європі, виконання європейськими країнами своїх зобов’язань щодо підвищення витрат на оборону та ситуація в Афганістані, де з 2018 року альянс має намір знову розширити чисельність своєї місії.