Афганістан: понад 70 людей загинули через напади на мечеті

В Афганістані щонайменше 72 людини загинули у результаті двох нападів смертників у мечетях країни.

Один напад стався у Кабулі, коли віряни 20 жовтня зібралися на п’ятничну молитву у шиїтській мечеті «Імам Заман» у районі Дашт-е-Барчі. Тут, за повідомленнями поліції, загинули щонайменше 39 людей, 45 поранені.

Інший напад стався у провінції Гор у сунітській мечеті. Тут, за офіційними даними, загинули щонайменше 33 людини, 10 поранені. Місцева влада повідомляє, що мішенню був командир, що воює проти талібів, який перебував у мечеті.

Наразі ніхто відповідальності за напади не взяв. Раніше за побідними атаками стояли угруповання «Талібан» та «Ісламська держава».

Напад сталися за день після того, як у результаті атаки угруповання «Талібан» на військову базу у Кандагарі загинули 43 військових.