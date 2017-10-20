Афганістан: десятки людей загинули через напад на шиїтську мечеть

Влада Афганістану повідомляє про щонайменше 50 загиблих, десятки поранених через напад смертника у шиїтській мечеті Кабула.

Напад стався, коли віряни 20 жовтня зібралися на п’ятничну молитву у мечеті «Імам Заман» у районі Дашт-е-Барчі.

Наразі ніхто відповідальності за напад не взяв. Раніше за побідними атаками стояли угруповання «Талібан» та «Ісламська держава».

Цей напад стався за день після того, як у результаті атаки угруповання «Талібан» на військову базу у Кандагарі загинули 43 військових.

Упродовж цього року шиїтська меншина в Афганістані стала мішенню кількох нападів. Минулий такий напад стався у Кабулі 29 вересня, тоді загинули 6 людей.

90% афганців – мусульмани-суніти.