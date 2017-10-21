Заарештований кримський правозахисник Куку потребує медичної допомоги – дружина

Кримський правозахисник, фігурант «ялтинської справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку потребує термінової медичної допомоги, заявила кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його дружина Мер'єм.

За її словами, Еміру-Усеїну Куку потрібна допомога лікаря-стоматолога, проте в Сімферопольському СІЗО такого фахівця немає.

«У цілому він почувається нормально. Але з'явилися великі проблеми з зубами. У нього був дуже величезний флюс, довго сидів на знеболюючих, чекав стоматолога, постійно писав скарги. Але стоматолога не було. На 1800 чоловік, яких утримують у СІЗО, немає жодного стоматолога, щоб просто вирвати зуб, щоб не було флюсу. Іншим ув'язненим також не надають допомогу. Меддопомоги немає взагалі», – заявила дружина Емір-Усеїна Куку.

Крім того, за словами дружини політв'язнів, у Емір-Усеїна Куку немає можливості повноцінно здійснювати намаз, оскільки у нього немає навіть окремого місця для сну. Щоб зайняти тюремні нари, Емірові-Усеїну доводиться чергуватися з сусідом по камері.

«Там дуже маленька камера, 11 осіб на 8 місць. Він спить після ранкового намазу в 5 годин, змінюється з якимось дідусем», – розповіла Мер'єм Куку.

Минулого тижня подружжю вперше майже за два роки дозволили побачення в СІЗО. Мер'єм вдалося поговорити з чоловіком через скло і грати. За її словами, Емір-Усеїн Куку, зберігає спокій і намагається підтримувати морально інших.

4 жовтня Верховний суд Криму на два місяці продовжив термін тримання під вартою чотирьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку і Вадим Сірук залишаться в СІЗО до 9 грудня.

Фігуранти ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».