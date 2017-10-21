У Польщі набули чинності поправки до закону про декомунізацію

У Польщі 21 жовтня набули чинності поправки до закону про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів. Нововведення забороняють називати вулиці і установи на честь людей чи подій, пов'язаних з комуністичним ладом.

У Росії його це називають «законом про знесення радянських пам'ятників», оскільки він передбачає демонтаж статуй і обелісків радянського часу.

Закон діє з квітня минулого року, влітку президент Польщі Анджей Дуда підписав низку доповнень до нього. Поправки розширили список пам'яток – тепер це поширюється також на обеліски, барельєфи і пам'ятні дошки. Під демонтаж, за різними оцінками, можуть потрапити близько 500 меморіальних об'єктів, половина з яких присвячена Червоної армії.

Міська влада упродовж року має перейменувати вулиці і площі, а також знести пам'ятники, визнані спадщиною комунізму – у тому числі монументи, які поставили у Польщі на честь радянських солдатів. Закон не стосується кладовищ, де поховані загиблі червоноармійці.

У Росії вважають, що закон ображає пам'ять шестисот тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Польщі у Другій світовій війні.

У МЗС Росії назвали ухвалення нового польського закону свідомою провокацією і заявили, що щодо Польщі можуть бути вжиті заходи «асиметричного характеру».