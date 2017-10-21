У Чехії завершилося голосування на парламентських виборах, яке тривала два дні.

Згідно з даними опитувань, найбільшу кількість голосів можуть набрати правоцентристи з руху ANO ( «Так»). Його очолює мільярдер і колишній міністр фінансів Чехії Андрей Бабіш. Спостерігачі припускають, що саме Бабіш може стати прем'єр-міністром, незважаючи звинувачення у корупції і зловживанні фондами Євросоюзу.

Андрей Бабіш не раз критикував ЄС, у тому числі європейську систему квот на прийом біженців та вимоги, пов'язані з переходом на євро.

Оглядачі прогнозують, що до парламенту може пройти рекордна кількість партій – до десяти, серед них праві і ліві євроскептики.