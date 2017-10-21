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21 Жовтень 2017, Київ 16:55
Новини | Міжнародні

У Чехії завершилося голосування на парламентських виборах

Андрей Бабіш голосує на парламентських виборах, Прага, 20 жовтня 2017 року

У Чехії завершилося голосування на парламентських виборах, яке тривала два дні.

Згідно з даними опитувань, найбільшу кількість голосів можуть набрати правоцентристи з руху ANO ( «Так»). Його очолює мільярдер і колишній міністр фінансів Чехії Андрей Бабіш. Спостерігачі припускають, що саме Бабіш може стати прем'єр-міністром, незважаючи звинувачення у корупції і зловживанні фондами Євросоюзу.

Андрей Бабіш не раз критикував ЄС, у тому числі європейську систему квот на прийом біженців та вимоги, пов'язані з переходом на євро.

Оглядачі прогнозують, що до парламенту може пройти рекордна кількість партій – до десяти, серед них праві і ліві євроскептики.

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