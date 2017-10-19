Чому вибори в Чехії важливі для ЄС та України?

Прага – В Чеській Республіці 20 і 21 жовтня відбуватимуться парламентські вибори, які можуть привести до парламенту й сили, скептично налаштовані до ЄС, а також і до України, її територіальної цілісності та євроінтеграції. А фаворитом на виборах є рух, очолюваний другою найбагатшою людиною Чехії, що подає не дуже добрий приклад країнам, які хочуть деолігархізувати свою політичну систему.

Чеські вибори ще донедавна видавались не дуже цікавими для зовнішнього світу, але з їхнім наближенням інтерес партнерів Праги в ЄС значно зріс.

Ці вибори переповнені парадоксами. З одного боку, країна демонструє одні з найвищих темпів економічного зростання в ЄС – цього року ВВП Чехії має зрости на цілком пристойні 3,6 відсотка. Чехія має найменше безробіття в ЄС, а рушій її економіки – автомобільна галузь – демонструє зростання виробництва та експорту вже кілька років поспіль.

Країна має стабільність, майже не приймає біженців за квотами ЄС, є безпечною і вже міцно закріпилась в ЄС та НАТО.

Але саме питання – корупції, тероризму, міграції, членства в ЄС домінують під час виборчої кампанії.

У виборах бере участь 31 партія і 7-8 із них мають шанси подолати 5-відсотковий бар’єр, що може свідчити про сильну розпорошеність виборчих симпатій чехів.

Хто попереду?

Згідно з опитуваннями, першим, за кількістю отриманих голосів, може бути «Рух незадоволених громадян» (АНО – «так» чеською), який очолює Андрей Бабіш – олігарх, що пішов у політку. Йому 63 роки, він народжений у Словаччині, має бізнеси в аграрному та хімічному секторах, а також в мас-медіа.

​За даними журналу Forbes, статки Бабіша – 3,6 мільярда доларів, а агенція Bloomberg вважає його ще багатшим – із 4,1 мільярда доларів. В будь-якому разі, Бабіш багатший за президента США Дональда Трампа.

Але Бабіш змушений був піти у відставку раніше цього року з посади міністра фінансів через звинувачення у корупції щодо нібито зловживань фондами ЄС, а нині проти нього навіть відкрито кримінальну справу.

Саме Бабіша на посаді прем’єр-міністра волів би бачити президент Чехії Мілош Земан.

Але небагато хто з тих, хто проходить в парламент, хотів би сформувати коаліцію з рухом АНО якщо на чолі уряду буде саме Бабіш.

Також до парламенту проходять правлячі нині соціал-демократи, крайня права партія «Свобода і пряма демократія» з чеським японцем Томіо Окамурою на чолі, комуністи, популярна серед молоді Партія піратів, проєвропейська партія ТОП 09 на чолі з Карлом Шварценберґом та пару інших.

Що для ЄС?

І хоча сам Бабіш намагається не критикувати сильно ЄС та Брюссель, однак його партію зараховують до євроскептичних. Ця сила, а також низка інших проти запровадження євро в Чехії. У виборах також беруть участь і партії, які взагалі виступають за «Чехзит» – вихід Чехії з ЄС.

Натомість ТОП 09 бачить потребу в реформуванні ЄС, але вважає, що й самі чехи мають змінитися.

АНО Бабіша разом з кількома партіями, що мають шанс потрапити до парламенту, виступає проти квот ЄС на іммігрантів.

Відтак, деякі європейські оглядачі вже встигли віднести чеське голосування до низки виборів, що їх мала Європа останнім роком, де міг відбутися – але не відбувся – тріумф євроскептиків, включно з парламентськими виборами в Нідерландах, президентськими виборами у Франції чи недавніми виборами у Німеччині.

Враховуючи, що Бабіш дуже лояльно говорить про лідера правлячої у Польщі партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського та про угорського прем’єра Віктора Орбана, які мають складні відносини з Брюсселем, не виключено, що після вибрів Чехія може теж посилити євроскептичні настрої всередині ЄС, в разі, якщо АНО буде ключовою партією в майбутній коаліції.

Ймовірний майбутній прем’єр-міністр відвернеться від Брюсселя… Дивні такі тенденції у Бабіша

«Ймовірний майбутній прем’єр-міністр відвернеться від Брюсселя… Дивні такі тенденції у Бабіша, бо з одного боку він черпає дотації з ЄС, а з іншого каже, що Брюсселю немає чого втручатися в чеську політику», – зазначає професор Нью-Йоркського університет у Празі Їржі Пеге.

Що для України?

Тема України прямо не порушувалася під час виборчої кампанії. Але лакмусовим папірцем в українському питанні є тема ставлення до санкцій ЄС проти Росії.

Через активну підтримку санкцій, а також за активне засудження російської агресії проти України, лідеру ТОП 09 Шварценберґу заборонено в’їзд до Росії, як і деяким чеським євродепутатам від його партії.

Бабіш намагається уникати теми санкцій, але дехто в його партії ставить під сумнів їхню ефективність.

А лідер крайніх правих Окамура щодо санкцій заявив Радіо Свобода таке: «Ми вважаємо, що санкції не мають сенсу. Вони неефективні, бо, звичайно, Росія просто замінила європейських бізнес-партнерів іншими партнерами з Китаю, Індії та інших країн. Ми втратили російський ринок».

До парламенту проходить Компартія Чехії та Моравії, яка свого часу виступала проти ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Окамура з «Прямою дією» та комуністи, як писали ЗМІ, мають зв’язки – в тому числі й імовірне фінансування – з Кремлем.

Також під час виборів є й тло, створене виступом на сесії ПАРЄ минулого тижня чеського президента Мілоша Земана, який поставив під сумнів санкції, а також запропонував Україні «поторгуватися» за Крим з Росією і отримати компенсацію або грошима, або нафтою чи газом.

​Уряд і багато чеських політиків відмежувались від таких заяв, але це створило певне тло для виборчої кампанії, адже Земан виступив у Страсбурзі за 10 днів до виборів.

Чехія не буде вказувати Україні, що вона повинна чи не повинна робити з Кримом

«Ця його поява була дуже неуспішною, бо він не представляв позицію уряду», – пояснив Радіо Свобода лідер чеських соціал-демократів, які, за соціологічними опитуваннями, проходять до парламенту, Любомир Заоралек.

«Чехія не буде вказувати Україні, що вона повинна чи не повинна робити з Кримом», – наголосив Любомир Заоралек, додавши, що причини, які спонукали запровадити санкції Європейського Союзу проти Росії, не зникли.