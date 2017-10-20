20 і 21 жовтня в Чехії відбуваються парламентські вибори. За опитуваннями, на них лідирує партія підприємця-мільярдера Андрія Бабіша, незважаючи на те, що два тижні тому йому пред’явили звинувачення в шахрайстві. Він очолює партію «Рух незадоволених громадян» (АНО). Очікується, що жодна з партій не отримає більшості в парламенті, однак туди можуть потрапити крайні праві сили, які вимагають заборони ісламу. (Відео Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, автори: Рей Фурлонг, Роман Купка)