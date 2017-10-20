Нинішні вибори в Чехії є доленосними (огляд чеської преси)

У Чехії тривають вибори до парламенту. Виборчі дільниці відкрились у п’ятницю о 14:00 за середньоєвропейським часом. 31 партія і політична сила – це рекордна кількість учасників виборчих перегонів, які триватимуть добу, до 14:00 у суботу. Чехи мають обрати 200 депутатів із 7524 кандидатів у депутати, з яких 28,6% – жінки. Головний канал громадського телебачення веде в інтернеті онлайн-трансляцію, при цьому охоплюючи виборчі дільниці по всій країні.

В нинішніх чеських ЗМІ активно обговорюють головну подію попереднього дня – «Супер-дебати» лідерів десяти найвпливовіших політичних партій і рухів, які відбулись на головному каналі громадського телебачення ČT24. Найбільші суперечки розгорнулись між Андреєм Бабішем – лідером найсильнішої сьогодні в Чехії політичної сили – руху ANO – Akce Nespokojených Občanů (в перекладі на українську – «Акція незадоволених громадян», також ano – це «так» у перекладі з чеської), який є одним із найбагатших чеських громадян, та іншими учасниками дебатів. Більшість учасників дебатів наголошували на тому, що брати участь у виборах до парламенту Андрей Бабіш не мав би, оскільки проти нього поліція відкрила справу і звинувачує в корупції й зловживанні дотаціями Європейського союзу. Андрей Бабіш ці звинувачення відкидає, ба більше – у дебатах на телебаченні він пообіцяв співгромадянам стати прем’єром, заявивши: «Я їм покажу, що урядом, врешті, буду керувати з опікою порядного господаря і без корупції. А порушена проти мене справа є цілеспрямована і вигадана».

Принципові розбіжності між рухом АNО Андрея Бабіша і соціальними демократами Любоміра Заоралка виявили також дебати в питанні покращення охорони здоров’я громадян. Лідер ANO Андрей Бабіш вважає, що потрібно позбавитись корупції в цій царині, а для цього треба йти німецьким шляхом, тобто, «щоб наші шпиталі закуповували ліки разом, як у Німеччині, де об’єднались 70 шпиталів і купують ліки разом». Натомість лідер соціальних демократів Любомір Заоралек більше схиляється до потреби «контролювати якість і доступність охорони здоров’я для всіх громадян і не допускати бізнес до охорони здоров’я».

Популярний сайт Aktualně.cz ​звертає особливу увагу на передвиборчі настрої в шахтарському краї – на півночі Моравії і Остравській області Чехії. Тут, вважають політологи, зросло захоплення так званими «протестними» партіями. «Ті, хто на минулих виборах надав найбільшу перевагу соціально-демократичній партії, перед виборами висловлюють прихильність до комуністів і партії Томіо Окамури» («Свобода і пряма демократія» є патріотичною політичною силою, яка проголошує пряму демократію, обмеження міграції, виголошення референдумів). Як зазначає видання, в цьому краї «нічого не вказує на те, що вибори близько… Ні в понеділок, ні протягом цілої кампанії тут нікого не чекають. Жодних листівок, пампушок, ані гуляшу, як на площах».

На можливий склад владної коаліції після виборів звертає увагу сервер Zpravy.idnes.cz. ​Як і 4 роки тому, до коаліції, ймовірно, увійдуть партія олігарха Андрея Бабіша АNО, соціальні демократи і християнські демократи. Але вже сьогодні лідери соціальних демократів і християнських демократів заявили , що «в цьому випадку в уряді не смів би бути сам лідер ANO Андрей Бабіш». Розглядається також і можливість широкої коаліції, так званої коаліції «аntibabiš», в якій можуть об’єднатись представники опозиційних політичних сил. Саме вони наголошують, «що нинішні вибори є доленосними, що йдеться про те, чи здобудуть більшість у парламенті традиційні політичні партії, чи протисистемні партії – рух АNО, компартія Чехії й Моравії, і рух «Свобода і пряма демократія».

А загалом, як зазначає політолог Лукаш Лінек із Соціологічного інституту Академії наук Чеської Республіки, «застереження викликає спад і стагнація підтримки демократії» в країні. В інтерв’ю на сторінках щоденника Hospodářské noviny ​Лукаш Лінек наголошує, що «підтримка демократії в Чехії, так само, як і в інших посткомуністичних країнах, виходить, швидше за все, з інструментальної оцінки того, що режим гарантує, надає і робить можливим, і – набагато менше – формується на основі цінностей».