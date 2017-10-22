Тіллерсон зустрівся з лідерами Саудівської Аравії й Іраку в Ер-Ріяді

Державний секретар США Рекс Тіллерсон взяв участь у зустрічі представників Саудівської Аравії та Іраку, спрямованій на поліпшення відносин між Ер-Ріядом і Багдадом.

Іракський прем’єр-міністр Хайдер аль-Абаді і король Саудівської Аравії Салман бін Адбулазіз провели в Ер-Ріяді 22 жовтня перше засідання саудівсько-іракської координаційної ради, яка була запропонована США як засіб подолання впливу Ірану в регіоні.

Тіллерсон заявив, що зустріч свідчить про «великий потенціал відносин між вашими країнами».

Абаді привітав переговори як «важливий крок до посилення відносин», повторивши аналогічні коментарі короля Салмана.

«Ми стикнулися в нашому регіоні з серйозними проблемами у формі екстремізму, тероризму, а також спроб дестабілізувати наші країни», – заявив саудівський монарх.

«Ці спроби вимагають нашої повної уваги», – додав він.

Багдад шукає економічної вигоди від тісніших зв’язків з Ер-Ріядом, оскільки Ірак намагається відновитись після витіснення екстремістського угруповання «Ісламська держава» з більшості своєї території.

Саудівська Аравія, де керують суніти, є регіональним суперником шиїтського Ірану, який має тісні зв’язки з іракським урядом, очолюваним шиїтами.

Тіллерсон прибув до Саудівської Аравії 21 жовтня. У ході свого шестиденного туру він також відвідає Катар, Пакистан й Індію.