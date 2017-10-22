Поліція: у Києві під час матчу «Динамо»-«Шахтар» порядок забезпечуватиме тисяча силовиків

У Києві сьогодні під час футбольного матчу порядок забезпечуватимуть близько 1000 правоохоронців.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, поліцейські й військовослужбовці Нацгвардії нестимуть службу біля стадіону «Олімпійський», на зупинках громадського транспорту і у метрополітені.

Правоохоронці закликають уболівальників, жителів і гостей Києва «не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки».

У Київському метрополітені повідомили, що сьогодні станції метро «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» працюватимуть із обмеженнями на вхід і вихід.

Сьогодні на 19:30 на стадіоні «Олімпійський» запланований початок футбольного матчу 13-го туру прем’єр-Ліги України сезону 2017/2018 між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк).