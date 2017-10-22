Бойовики упродовж дня стріляли 5 разів, один військовий поранений – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години неділі здійснили 5 обстрілів, поранень зазнав один український військовослужбовець. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, сталося ця неподалік Шумів, що на донецькому напрямку.

Згідно з повідомленням, обстріли сьогодні тривали також біля Авдіївки, Станиці Луганської та Водяного.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 14 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 30 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона напередодні 12 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.