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23 Жовтень 2017, Київ 06:26
Новини | Політика

Протест під парламентом і лідерські амбіції – ранковий ефір Радіо Свобода

Як остаточно подолати «побори» з батьків школярів?

Що для України важливіше: дешевий газ чи гроші МВФ?

Чи виявили протести під Верховною Радою нових лідерів?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Олександр Лащенко і гості студії: директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації Олена Фіданян, співголова ГО «Батьки SOS» Олена Бондаренко; голова «Бюро комплексного аналізу та прогнозів» Сергій Дяченко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко, старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква; народний депутат (фракція «Блок Петра Порошенка») Сергій Лещенко, генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

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