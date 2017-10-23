Бойовики на Донбасі здійснили 12 порушень за добу, поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим тиші, а бійці Збройних сил України «вісім разів застосовували зброю на ураження противника».

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 22 жовтня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.