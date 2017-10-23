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23 Жовтень 2017, Київ 12:26
Новини | Політика

У НАБУ та мерії Одеси не підтверджують слідчих дій у Труханова

У Національному антикорупційному бюро не можуть ані підтвердити, ані спростувати повідомлень про слідчі дії в кабінеті міського голови Одеси Геннадія Труханова зранку 23 жовтня. У прес-службі відомства повідомили, що інформацію уточнюють.

Кореспондентові Радіо Свобода в Одесі в прес-службі мерії порекомендували звернутися до НАБУ. «Підтверджувати чи спростовувати інформацію про обшуки не входить у мої функціональні обов’язки», – сказав чиновник прес-служби.

Інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах зранку 23 жовтня повідомила, що слідчі НАБУ провели слідчі дії в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова.

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