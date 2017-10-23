Через отруєння в дитсадку Івано-Франківська шпиталізовані 9 дітей і 3 дорослих

Дев’ятеро дітей і троє дорослих потрапили до Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з ознаками харчового отруєння. Всі вони – вихованці і працівники дитячого садка «Ластівка».

Як повідомив головний лікар інфекційної лікарні Роман Остяк, потерпілі потрапили до лікарні протягом останніх двох днів з ознаками інтоксикації, у стані середньої тяжкості, зараз їхніх стан стабілізований.

Медики підозрюють, що захворювання викликане сальмонелою. Аналізи на визначення збудника будуть відомі у другій половині дня 24 жовтня.

За повідомленням головного управління Держспоживслужби в області, фахівці обстежили садок, відібрали проби для лабораторного дослідження. Міське управління освіти зобов’язали припинити роботу дитсадка до встановлення причини захворювання.

Серед хворих – діти віком від 3,5 до 7 років, а серед дорослих немає працівників кухні.

У серпні на Івано-Франківщині через кишкову паличку шпиталізували 37 туристів із Німеччини, Польщі, України.