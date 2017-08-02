Держспоживслужба: Причина отруєння на Прикарпатті – кишкова паличка

Фахівці Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України називають кишкову паличку причиною отруєння 37 туристів з Німеччини, Польщі, України, які відпочивали у закладі «Сяйво Карпат» в селі Красноїлля Верховинського району.

За словами начальника головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в області Романа Гурського, «і в змивах, і в сировині, і в інвентарі, і навіть на руках працівників цього закладу встановлені бактерії групи кишкових паличок, що свідчить про недотримання санітарних вимог на цьому об’єкті».

Перших 13 постраждалих з ознаками харчового отруєння звернулися за медичною допомогою вночі 25 липня, 26 липня кількість госпіталізованих зросла до 37. Їх було госпіталізовано до інфекційного відділення Верховинської центральної районної лікарні з діагнозом «гострий гастроентерит» легкої і середньої важкості. 27 липня усіх хворих виписали з лікарні.

Діяльність відпочинкового комплексу «Сяйво Карпат» була тимчасово призупинена.

Власник комплексу подав заяву на реєстрацію закладу як оператора обігу харчових продуктів і попросив провести повторне обстеження. Таку перевірку мають провести завтра за участю спеціалістів Держпродспоживслужби і регіонального лабораторного центру.

За фактом отруєння поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)