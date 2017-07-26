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26 Липень 2017, Київ 12:52
Новини | Події

Отруєння на Прикарпатті: кількість потерпілих зросла до 37

До 37 зросла кількість госпіталізованих до Верховинської центральної районної лікарні на Івано-Франківщини зі симптомами харчового отруєння, з них 27 – діти. Про це повідомив сьогодні виконувач обов’язків директора Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України Руслан Савчук.

Перші потерпілі звернулися за медичною допомогою вночі 25 липня. Це молоді люди з Німеччини, Польщі, України, які відпочивають у закладі «Сяйво Карпат» в селі Красноїлля Верховинського району. Наразі з лікарні ще нікого не виписали.

Остаточні результати епідеміологічних досліджень продуктів харчування і змивів фахівці обіцяють підготувати на завтра.

За фактом отруєння поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

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