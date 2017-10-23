В Україні завтра буде холодно – синоптик

В Україні завтра, 24 жовтня, буде холодно. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу, на півночі подекуди до 1-4 морозу, вдень в межах 3-8 градусів тепла.

«Дощі 24 жовтня пройдуть у західних областях. Але на Волині й Рівненщині дощі малоймовірні. На решті території може бути хмарно, проте без істотних опадів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Синоптик повідомила, що у Києві найближчої ночі 1-4 градуси тепла, завтра вдень 4-6 градусів тепла, опади не очікуються.